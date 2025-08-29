Solskjaer ile Yollar Ayrıldı

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, kısa sürede yeni hoca konusunda kararını verdi. Yönetim, camia ve taraftarların da büyük desteğini alan Sergen Yalçın ile masaya oturdu.

İkinci Sergen Yalçın Dönemi Başlıyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın yürüttüğü görüşmeler sonucu, Sergen Yalçın ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. 52 yaşındaki teknik adam, bugün yapılacak antrenmanda takımla birlikte sahaya çıkacak.

Sergen Yalçın, daha önce Ocak 2020 – Aralık 2021 arasında Beşiktaş’ı çalıştırmış, 2020-2021 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nı kazanarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Beşiktaş İstatistikleri

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında daha önce çıktığı 79 maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet elde etti.

Taraftarda Büyük Heyecan

Beşiktaşlı taraftarlar, kulübün son şampiyonluğunu yaşatan teknik adamın yeniden göreve gelmesinden dolayı büyük bir heyecan yaşıyor. Siyah-beyazlı camiada gözler, Sergen Yalçın’ın yönetimindeki yeni döneme çevrildi.