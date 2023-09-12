Yeni Eğitim Dönemi İçin İlk Zil 11 Eylül İtibariyle Çalarken Okula Dönüş Ve Adaptasyon Sürecinde Ebeveynlerin En Titizlendiği Konulardan Biri Çocukların Beslenme Çantası Oluyor.

Ailelerin Beslenme Çantasını Hazırlarken Denge Kurması Şart. Süt Ve Süt Ürünleri, Et Grubu, Tahıl Grubu, Meyve Ve Sebzeler Rutinde Mutlaka Olmalı.

Sağlıklı, Dengeli, Lezzetli Ve Kaliteli Gıdalarla Hazırlanmış Menülere Yönelmek İsteyip De İşe Nereden Başlayacağını Bilemeyenler İçin Diyetisyen Ecem Kebabcıoğlu Aksu Haber’e Paylaştı.

