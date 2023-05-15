Türkiye seçim atmosferinde bir de terörle amansız mücadelesini veriyor...

Kahramanlar, ülke sınırları içerisinde planlanan eylemleri bozarken, dağlarda da kuş uçurtmuyor.

Bu kapsamda Şırnak'ta başarılı bir operasyona daha imza atıldı.

Sarı torbada son poz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bestler Dereler bölgesindeki Aksüt kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından teröristin sarı torbadaki halini de paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

Kaldı 82...