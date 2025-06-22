Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir beyaz eşya deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, İsa Divanlı Mahallesi Fethi Bulvarı üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak alevlerin çevredeki yapılara sıçraması engellendi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, depoda büyük çapta maddi hasar oluştu. Ayrıca deponun üst katında bulunan dairelerde de maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, vatandaşları yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.