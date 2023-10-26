Beyoğlu'nda Ömerhayyam Caddesi'nde bulunan 5 katlı tarihi Gueive Han'ın giriş katında bulunan nalbur dükkanında bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan ise üst katlarda mahsur kalan bir kişiyi merdiven yardımıyla bulunduğu yerden tahliye ederek kurtardı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu hanı saran alevler söndürüldü. Yangında, can kaybı ve yaralanma olmazken tarihi yapıda büyük çapta hasar oluştu. Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.