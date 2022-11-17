Beyoğlu'ndaki terör saldırısı şüphelileri adliyeye getirildi

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde 4 polis minibüsüne bindirilen 49 zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde götürüldükleri hastanelerde sağlık kontrolünden geçirildi.

Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Hastanelere getirilişleri sırasında bazı vatandaşların şüphelilere tepki gösterdiği görüldü.

2 şüpheli serbest bırakıldı

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terörist kadına lojistik destek sağlayan Ferhat Habeş'in görüntüsü paylaşıldı

Terör saldırısını gerçekleştiren Albashır'a Esenler'de lojistik destek sağlayan ve gözaltına alınanlarla birlikte adliyeye götürülen Ferhat Habeş isimli şüphelinin görüntüleri emniyet tarafından paylaşıldı.

Habeş'in, terörist kadına Esenler'de geldiği tarihten itibaren lojistik destek sağladığı belirlendi. Habeş'in saldırının planlayıcılarından mı olduğu, yoksa sadece lojistik destek mi sağladığı soruları soruşturmada netlik kazanacak.