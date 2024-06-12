Yazar Beyza Uysal'ın 6 Şubat depremini konu alan yeni kitabı "Son Akşam Yemeği”nin lansmanı Kahramanmaraş'ta düzenlendi. Etkinlikte, yazarın sevdikleri ve dostları onu yalnız bırakmadı.

Uysal, 6 Şubat depremine Palmiye Sitesi'nde yakalanmış ve eşi ile bir oğlunu kaybetmişti. Kendisi ve diğer oğlu ise enkaz altından saatler sonra kurtarılmıştı. Bu trajik olay, kitabının temelini oluşturuyor. "Son Akşam Yemeği" adlı kitabında Uysal, 6 Şubat depreminin yıkıcı etkilerini ve insan hikâyelerini derinlemesine ele alıyor. Kitap, hem bireysel acıları hem de toplumsal dayanışmayı çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

Etkinlikte konuşan Beyza Uysal, kitabın yazım sürecinden bahsetti. Uysal, "Bu kitabı yazarken yaşanan acıları ve zorlukları hissettim. Amacım, depremde yaşananları ve sonrasında insanların nasıl bir araya geldiğini, dayanışmanın gücünü anlatmaktı" dedi.

Lansman etkinliği, kitabın okurlarla buluşmasının yanı sıra yazarın imza günü ve okurların sorularını yanıtlamasıyla devam etti. Katılımcılar, Beyza Uysal'a kitap hakkında sorular sorma ve düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu.

"Son Akşam Yemeği" kitabı, etkileyici anlatımı ve derinlemesine işlenmiş karakterleriyle okurların beğenisini kazanmayı hedefliyor. Uysal'ın bu eseri, edebiyat dünyasında deprem temalı eserlere yeni bir soluk getirdi.