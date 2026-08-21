Arkadaş Meclisi Kanlı Bitti: Ev Sahibi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşanan olay, mahallede büyük şok yarattı. Edinilen bilgilere göre, H.K. (59) ile evinde bulunan arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olay Yerinde Can Verdi

Kavga sırasında bıçakla ağır yaralanan ev sahibi H.K., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ev sahibi H.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. H.K.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Cinayet masası ve asayiş ekipleri, olayla ilgili başlattıkları hızlı çalışma kapsamında cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.