Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, tramvayın çarptığı bir yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan Keykubat İstasyonu'nda yaşandı. 24 yaşındaki K.E., raylar üzerinden karşı yöndeki durağa geçmeye çalıştığı sırada, bu esnada seyir halinde olan tramvayın çarpması sonucu raylara savruldu.

Tramvayın Altından İtfaiye Kurtardı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle tramvayın altında sıkışan K.E., itfaiye ekiplerinin titiz ve dikkatli çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı K.E., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.