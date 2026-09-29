Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Otizm Aile Danışma Merkezi'nde "atipik otizm" tanılı 5 yaşındaki K.Y’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan öğretmen S.P.C'nin yargılandığı davada önemli bir hukuki gelişme yaşandı. Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, suç vasfının değişmesi nedeniyle görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti.

"Kasten Yaralama" İle Başlayan Dava "Eziyet" Ve "İşkenceye" Evrildi

Soruşturmanın ilk aşamasında sanık S.P.C. hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün bilirkişi raporlarına dayanarak yaptığı suç duyurusu üzerine hazırlanan yeni iddianame dosyaya girdi. New iddianamede sanığın "eziyet" suçundan cezalandırılması istendi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı ise sanığın "sözleşmeli personel" sıfatıyla public görevlisi sayıldığını belirtti. Mağdur çocuğa yönelik eylemlerin "ısrarlı, sistematik ve insan onuruyla bağdaşmayacak boyutta" olduğunu vurgulayan savcı, eylemin katalog suçlar kapsamındaki "işkence" suçunu oluşturduğunu ifade ederek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Sanığın Savunması: "Yakın Temas İstiyor"

Sanık öğretmen S.P.C. duruşmadaki savunmasında eziyet suçlamasını kabul etmeyerek, "Otizmli çocuklarla çalışmak çok daha yakın temas istiyor. Zaman zaman engelli çocuklarda sınırların biraz üzerine çıkmam istenmişti. Çocuğu ittirmem ve ağzının salyasını silmem vurma olarak algılandı. Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım" iddiasında bulundu ve tahliyesini istedi.

Aileden Sert Tepki: "Kulağını Çekerken Nasıl Bir Eğitim Veriyordu?"

Mağdur minik K.Y'nin annesi Sermin Y. ise sanığın suçtan kurtulmaya çalıştığını belirterek tepki gösterdi:

"Her şeye bir kılıf buluyor fakat çocuğumun kulağını çekerken nasıl bir eğitim veriyordu? Bunu anlamıyorum. Türk adaletine güveniyorum. Bundan sonra çocuklarımıza el uzatacak olanların mahkemeden çıkacak kararla çekinmesini umuyorum."

Tutukluluk Hali Devam Edecek

Taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme hakimi; sunulan deliller, bilirkişi raporları ve savcılık mütalaası doğrultusunda görevsizlik kararı vererek dava dosyasını Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Sanık S.P.C'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.