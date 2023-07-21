Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, aylar sonra Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve "Vefatı bir yıla yaklaşıyor. Halen onu çok seviyorum. Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var" demişti.

Bu sözlerden kısa süre sonra 15 Ekim 2022'de vefat eden Billur Kalkavan'ın mezarının son halinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Billur Kalkavan'ın defnedildiği gün çiçeklerle donatılmış olan mezarının son hali sosyal medyaya sızdı. Görüntülerde mezarının son halinin bakımsız ve mezar taşının ise kırık olması yürekleri burktu.



Görüntülerden sonra Kalkavan'ın sevenleri mezar ziyaretinde bulunarak mezar yerini çiçeklerle donattı.