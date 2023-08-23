Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, saat 11.19'da yerin 8,47 kilometre altında kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, saat 11.19'da yerin 8,47 kilometre altında kaydedildi.
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