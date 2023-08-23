Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bakan Işıkhan: Tüm kamu görevlilerimize yüzde 45'e yakın bir zam olacak Bakan Işıkhan: Tüm kamu görevlilerimize yüzde 45'e yakın bir zam olacak

Sarsıntı, saat 11.19'da yerin 8,47 kilometre altında kaydedildi.