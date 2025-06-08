Karaciğer Kanseriyle Mücadele Eden Elif Azra Hayatını Kaybetti

Gaziantep’te yaşayan Yusuf ve Berna Yeniçeri çiftinin 5 yaşındaki kızları Elif Azra, karaciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastalığı bir süre hafifleyen Elif Azra, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada büyük yankı uyandıran moral etkinliğiyle gündeme gelmişti. Ancak durumu yeniden ağırlaşan Elif, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Elif Azra Gözyaşlarıyla Defnedildi

Elif Azra için Gaziantep Asri Mezarlık’ta cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi helallik alındı, baba Yusuf Yeniçeri ayakta durmakta zorlandı. Ailenin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede gözyaşları sel oldu. Minik Elif’in cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi.

Binlerce Balon Elif Azra İçin Uçurulmuştu

Geçtiğimiz hafta Elif Azra’ya moral olması amacıyla düzenlenen etkinlik, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Amcası Ahmet Yeniçeri’nin çağrısı üzerine üniversite öğrencileri başta olmak üzere birçok gönüllü Elif için bir araya gelerek gökyüzüne binlerce balon bırakmıştı. Bu anlamlı etkinlik, kanserle mücadele eden birçok çocuğa umut olmuştu.

Türkiye Minik Elif’i Unutmayacak

Kısa yaşamında gösterdiği mücadeleyle herkese örnek olan Elif Azra Yeniçeri, Gaziantep’te ve sosyal medyada büyük iz bıraktı. Elif’in ardından yapılan paylaşımlar, küçük bir yüreğin nasıl büyük bir etki yaratabileceğini bir kez daha gösterdi.