Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.Ç.'yi takibe aldı.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 6 bin 802 adet sentetik ecza hap, 1,36 gram uyuşturucu madde ile bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.