6 bin 800 öğretmen ilkyardım sertifikası aldı
6 bin 800 öğretmen ilkyardım sertifikası aldı
İçeriği Görüntüle

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.Ç.'yi takibe aldı.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 6 bin 802 adet sentetik ecza hap, 1,36 gram uyuşturucu madde ile bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.