Kahramanmaraş’ta Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, il genelinde bir ayda 2 bin 788 yeni araç trafiğe katıldı.

Böylece Kahramanmaraş’taki toplam kayıtlı araç sayısı 343 bin 100’e ulaştı. Bu artış, özellikle otomobil ve motosiklet kategorilerinde yoğunlaştı. Otomobil sayısı 186 bin 776’dan 188 bin 210’a yükselirken, motosiklet sayısı 47 bin 944 olarak kayıtlara geçti.

Araç sayısındaki bu yükseliş, kentteki ulaşım altyapısının ve trafik yoğunluğunun gelecekte nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Aynı zamanda, vatandaşların bireysel ulaşım tercihlerinde otomobil ve motosikletin öne çıktığını gösteriyor. Türkiye genelinde Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9’luk bir azalma görülse de, Kahramanmaraş’ta araç sayısındaki bu hızlı yükseliş, hem şehir planlaması hem de trafik yönetimi açısından yeni düzenlemeleri gündeme getirebilir.