Türkiye'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalar son sürat devam ediyor.

Nefes kesen operasyonlar hızla sürerken, çeteler de mercek altına alındı.

Son olarak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir açıklama daha geldi.



Operasyonda birçok tapu, çek, senet, kredi kartı, dolar, Türk lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi



Operasyon sonucunda;

3 adet tabanca, 15 adet av tüfeği,

85 adet Tapu, 680 adet Senet, 380 adet Çek,

18.500 adet Araç Satışı Sözleşmesi, 800 adet Vekaletname

80 adet Banka Cüzdanı, 60 adet Kredi Kartı,

2 adet Kripto Para Soğuk Cüzdan,

80 adet Para transferi içeren Ajanda, 66 adet Cep Telefonu,

36.000 Dolar ve 80.000 TL ile

Çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi.

11 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu

MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi’nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 Milyar TL değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 Şirket) el konuldu.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK yetkililerimizi, Operasyonu gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle.