Yerlikaya, 30 Mayıs-6 Haziran döneminde 2 milyon 540 bin 665 aracın denetlendiğini, toplam 409 bin 987 araç ve sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 114 bin 82, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 684, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 872, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 620 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 423 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 409 bin 987 araç ve sürücüye işlem yapıldığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)