Muğla'nın Dalaman ilçesi Narlı Mahallesi Meşelidüz mevkisinde meydana gelen olayda, ormanda kesim yapan 49 yaşındaki Mustafa Sönmez'in kestiği dal, ağacın altındaki eşi Nurdane Sönmez'in üzerine düştü.

Hayatını kaybetti

İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirledi. 2 çocuk annesi Sönmez'in cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; Nurdane Sönmez'in, 29 Temmuz 1990'da Siirt'te şehit olan Jandarma Onbaşı Turgut Yılmaz'ın ablası olduğu öğrenildi.