Peki bu eşsiz lezzeti hiç ekmek arasında denediniz mi?

Kahramanmaraş Sarayaltı’nda Demirciler Çarşısında bulunan Marasta Dondurma, Ekmek Arası Dondurma ile vatandaşların ilgi odağı oldu.

Karşısındaki Fırından Sıcak Pide alarak içine Dondurma üstüne Fıstık külü ve Bal ile güzel bir dürüm yemek isteyenler eşsiz lezzete adeta hayran kalıyor.

Marasta Dondurma Yetkilisi Hüseyin Terliksiz ekmek arası dondurmanın kendilerinin bir geleneği haline geldiğini belirterek bu eşsiz lezzeti tadan vatandaşların Marasta Dondurmadan vazgeçemediklerini ifade etti.

Ayrıca Terliksiz, burada kendi eliyle yaptığı külahlarda da isteyenlere rengârenk dondurmalar vererek Marasta Dondurmanın eşsiz lezzetini herkesin tatmasını sağlıyor.