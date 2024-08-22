Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, büyük bir ilgiyle sürerken birbirinden renkli etkinlikler de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Açıldığı günden beri ziyaretçi akınına uğrayan fuar alanı birbirinden özel etkinliklerle vatandaşlardan tam not aldı. Hem ulusal hem de yerel sanatçıların ziyaretçilerle buluştuğu fuar alanında etkinlik takvimi kapsamında Kahramanmaraşlı sevilen sanatçı Zafer Bertizlioğlu, müzikseverlerle buluştu.

Sanatçı dinleyicilere unutulmaz bir Türk Halk Müziği ziyafeti sundu.

Zafer Bertizlioğlu’nun sahne aldığı gece, fuar alanında bulunan müzikseverler için büyük bir keyif ve coşku kaynağı oldu. Bertizlioğlu’nun etkileyici performansı, katılımcılardan büyük alkış aldı ve Türk Halk Müziği'nin zengin repertuarı fuar ziyaretçilerine sunuldu.