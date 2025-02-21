İstanbul başta olmak üzere bazı illerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, doğayı adeta beyaza bürüdü. Kar yağışının etkili olduğu illerde, yetkililer peş peşe okulların tatil edildiğini açıkladı.

Bolu’da başlayan kar yağışı, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini artırdı.

Erzurum'da dün yoğun karla ara ara etkili olan tipi yerini soğuk havaya bıraktı.

Kars'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kent merkezini beyaza bürüyen kar, sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ardahan'da iki gündür etkili olan kar ve tipi, yerini soğuk havaya bıraktı.

Kastamonu’da İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.