Kişinin kendisi tarafından algılanan ses veya gürültü olarak ortaya çıkan kulak çınlaması bazen hafif bir rahatsızlık yaratırken bazen de hayat kalitesini olumsuz etkileyecek kadar şiddetli seyredebiliyor.

Uzmanlar ise kulak çınlamasını tetikleyen sıkıntılara dikkat çekerek önemli uyarılarda bulunuyor.

Peki kulak çınlamasının olumsuz etkilerinden kurtulmak için nelere dikkat edilmeli?

Birçok kişinin sıklıkla karşılaşabildiği kulak çınlaması uzun süreli durumlarda kişilere hayatı zindan edebiliyor.

Kişinin kendisi tarafından algılanan ses veya gürültü olarak ortaya çıkan kulak çınlaması bazen hafif bir rahatsızlık yaratırken bazen de hayat kalitesini olumsuz etkileyecek kadar şiddetli seyredebiliyor.

Böyle durumlarda uyku problemleri, konsantrasyon eksikliği ya da depresif durumlar yaşanabiliyor.

Uzmanlar, birçok hastalığın kulak çınlamasını tetikleyebildiğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulunuyor.