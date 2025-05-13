KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) tarafından 25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen yarışmada genel klasman birinciliği ile iki ayrı etapta birincilik kazanan KİÜ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, başarılarını Rektör Bakan ile paylaştı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Prof. Dr. Bakan, uluslararası bir organizasyonda elde edilen birinciliğin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğretim görevlisi Selahattin Taylan, yarışma sürecinde yalnızca genel klasman birinciliği değil, aynı zamanda "beton kütle sürükleme ve altından yaralı kurtarma" ile "enkaza müdahale, temiz çalışma ve ilkyardım" etaplarında da birincilik elde ettiklerini söyledi.