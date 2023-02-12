Türk yetkililerden alınan bilgiye göre depremlerin ardından, BAE, Türkiye'ye depremzedeler için büyük kışlık çadırlar gönderme kararı aldı.

Her birinde 16 kişinin konaklayabileceği çadırların 515'i Türkiye'ye ulaşırken, bu çadırların toplam sayısının 2 bin 115'e, toplam kapasitesinin ise 33 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

BAE elindeki askeri ve sivil kargo uçaklarını Türkiye'nin kullanımına rezerve etti

Çadırlar, 100 ton taşıma kapasitesine sahip Boeing C-17 tipi askeri kargo uçaklar ile taşınırken, BAE'nin, yurt dışından Türkiye'ye yüksek tonajlı yardım malzemesi taşınması ihtimaline karşı, elindeki dev askeri ve sivil kargo uçaklarını da Türkiye'nin kullanımı için rezerve ettiği öğrenildi.

BAE'nin elinde Boeing C-17 tipi askeri kargo uçaklarının yanı sıra dünyanın ikinci büyük kargo uçağı olan, 150 ton taşıma kapasiteli Antonov 124-Ruslan da bulunuyor.

Konu, Haluk Bayraktar ile BAE Hava Kuvvetleri Komutanının görüşmesinde gündeme geldi

Çadırları taşıyan uçakların Türkiye'ye gönderilmesi konusu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile BAE Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İbrahim Nasır Muhammed Al-Alevi arasında yapılan bir görüşmede gündeme geldi.

Bayraktar'ın, "Yüksek tonajlı malzemelerin yurt dışından Türkiye'ye getirilmesi için büyük kargo uçaklarına ihtiyaç olabilir." sözleri üzerine BAE'li Komutan, ellerinde 100 ton kapasiteli Boeing C-17 uçakları olduğunu, bunları Türkiye'nin kullanımına sunabileceklerini söyledi.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ın onay vermesi üzerine çadır seferberliği başladı.

Türkiye, BAE'nin rezerve ettiği dev kargo uçaklarını, depremzedelerin çadır ve benzeri ihtiyaçlarının yurt dışından ilave ürünlerle karşılanması ve yüksek tonajlı malzeme getirilmesine karar verilmesi halinde kullanacak.

Türkiye'nin elindeki çadır stokları 10 ildeki depremzedelerin kullanımına sunuluyor. Acil ve gerekli hallerde kullanılmak üzere yurt dışındaki farklı adreslerden çadır ve benzeri malzemelerin getirilmesi de seçenek olarak tartışılıyor.