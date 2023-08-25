Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde birlikte yaşayan Cansu T. (29) ve erkek arkadaşı Zafer T. (33) arasında tartışma yaşandı.

Cansu T., tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Zafer T.'yı göğsünden yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Zafer T., kaldırıldığı Ürgüp Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Cansu T.'yi gözaltına aldı.