Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi’nde yaşanan bisiklet kazasında küçük bir çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, bisiklet sürerken ayağı pedala sıkışan çocuğun yakınları yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden dikkatli bir çalışmayla kurtardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı ve hassas müdahalesini takdirle karşıladı.