Laerke, Karadeniz Tahıl Girişimi dışında alternatif seçeneklere ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırmaya odaklandıklarını belirten Laerke, şunları kaydetti:

"Karadeniz Girişimi'ne geri dönüşün, hem Rusya Federasyonu'ndan hem de Ukrayna'dan milyonlarca ton tahıl ve gübre ihracatını kolaylaştıracağına, pazarları rahatlatacağına ve Karadeniz'deki deniz güvenliğini artıracağına inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin düzenlediği basın toplantısında, "Eksiklerin giderilerek girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki görüşlerimizi değerli dostumla da samimiyetle ikili görüşmemizde paylaştım. Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerle bir istişare, önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız"

Putin de, "Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın girişime ilişkin şikayet ve taleplerini de göz önünde bulundurduklarını kaydederek, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a bir mektup göndererek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesi için somut öneriler sundum" demişti.

"Yeni anlaşmanın istikrarlı olması gerekiyor. Krizden krize sürüklenen ve sürekli askıya alınan bir girişim istemiyoruz. İşe yarayan ve faydalı bir girişimi destekliyoruz" ifadelerini kullanan Guterres, önerilerin, Rus gıda ve gübrelerinin küresel pazarlara daha etkin ve uygun fiyatla ulaşımını sağlamayı amaçladığını söylemişti.

Karadeniz Tahıl Girişimi

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi" ifadelerini kullanmıştı.