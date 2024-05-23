Dünyanın önde gelen havacılık ve uzay şirketi olan Boeing’in parçaları, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Kahramanmaraş’a kurulan ‘TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi’nde üretiliyor.

6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından bölgeyi canlandırmak adına Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile iş birliği yaparak yatırım hamlesi başlatan TUSAŞ, geçtiğimiz aylarda açılışı gerçekleştirilen ‘TUSAŞ Havacılık Yapısalları Kahramanmaraş Üretim Tesisi’nde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Gelinen süreçte TUSAŞ, tesisinin devam eden çalışmaları ve üretimle ilgili bilgileri paylaşmak üzere toplantı düzenledi. TUSAŞ Kahramanmaraş Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya; TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, TUSAŞ Üretim Operasyonları Direktörü Fatih Uysal, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Kahramanmaraş İl Başkanı Rüstem Özen, Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) Başkanı Sıddık Ciğer ile TSKGV ve TUSAŞ yetkilileri katıldı.

TESİSLE İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI

Toplantıda protokol üyeleri, tesisi gezerek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Üretim hatları, kalite kontrol bölümleri ve mühendislik ofislerinde yapılan detaylı incelemelerde, TUSAŞ yetkilileri tarafından yapılan sunumlarla tesisin işleyişi hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

“KAHRAMANMARAŞ ARTIK YENİ BİR DÖNEME GİRMİŞTİR”

Toplantıda konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Bu tesis, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde hem ekonomik hem de moral açıdan büyük bir öneme sahip. TUSAŞ’ın burada gerçekleştirdiği yatırımlar, bölgenin kalkınması ve halkın geleceğe daha umutla bakması açısından kritik bir rol oynuyor. TUSAŞ’ın yatırım hamlesi, şehrimizin uluslararası düzeyde rekabet edebilir hale gelmesine büyük katkı sağlayacak. Ayrıca bu tesis, Türk mühendisliğinin ve üretim gücünün bir simgesi olacak. Burada üretilen her parça, dünya havacılık sektöründe Türkiye’nin adını gururla temsil edecek. Kahramanmaraş, sanayi ve ticaret alanında bu vizyon proje ile artık yeni bir döneme girmiştir.” dedi.

KAHRAMANMARAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş. İÇİN NİHAİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Ayrıca toplantı sonrası, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve TUSAŞ Üretim Operasyonları Direktörü Fatih Uysal, KMTSO’yu ziyaret ederek Başkan Mustafa Buluntu, Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Dertli ile bir araya geldi. Toplantıda, TUSAŞ ortaklığında yakın zamanda kuruluşu gerçekleştirilecek Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. için ana sözleşme özelinde istişareler gerçekleştirildi ve nihai görüşmeler yapıldı.