Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Afşinbey Caddesi'nde, boğazına erik kaçan 3 yaşlarındaki bir çocuk, Akedaş Elektrik Dağıtım A. Ş. Arıza Onarım Bakım ekibi tarafından yapılan başarılı müdahale ile kurtarıldı. Olay, çocuğun annesinin panik içinde yardım istemesi üzerine meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, anne ve çocuğu Afşinbey Caddesi'nde yürüyüş yaparken, küçük çocuk boğazına erik kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Annenin yüksek sesle yardım çığlıklarını duyan Akedaş A. Ş. ekibi, hızla olay yerine koştu. Cadde üzerinde sokak aydınlatma arızasına müdahale eden ekip, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazına kaçan eriği çıkarmayı başardı.

Akedaş A. Ş. Personeli ,Yusuf Karabulut ve Samet Doğan ilk yardım eğitiminde öğrendikleri yöntemle ilk yardım yapınca, bu eğitimlerin nedenli önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.