Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Bolu’da meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Yangında yaşamını yitirenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiren Ülkü Ocakları Kahramanmaraş teşkilatı, dualarla vefat eden vatandaşları andı.

Ülkü Ocakları İl Ocak Başkanı Ali Rıza Gedemenli, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Bolu’daki yangında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine sabır ve metanet diledi.

Gedemenli, “Türk milleti olarak acılar karşısında her zaman birlik ve dayanışma içerisinde olduk. Bugün de Bolu’daki kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyor, kederli ailelerinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum,” dedi.

Başkan Gedemenli ayrıca yaralı vatandaşlara acil şifalar temennisinde bulunarak, “Rabbim milletimizi ve vatanımızı her türlü felaketten korusun,” ifadelerini kullandı.