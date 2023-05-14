BBC, AK Parti Genel Merkezi’nin bomba araması nedeniyle boşaltıldığını öne sürdü.

Gazetecilerin de dışarı çıkmalarının istendiğini iddia eden BBC, bir güvenlik yetkilisinin tüm binada bomba araması yapıldığını söylediğini aktardı.

BBC, sonradan binaya giriş için izin verileceğini de bildirdi.

"Rutin güvenlik tedbiri"

Arama köpeklerinin binaya girdiğini savunan BBC’ye cevap, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan geldi.

Dağ, “Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir.” dedi.