Borsa İstanbul, yeni yılın ilk işlem günlerinden birinde pozitif bir seyir izliyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 35 puanlık artışla 11.296,52 seviyesinden başladı. Haftanın son işlem gününde piyasalarda alıcılı seyrin devam ettiği görülüyor.

Çarşamba günü alış ağırlıklı bir performans sergileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 yükselişle 11.261,52 puandan tamamlamıştı. Bugünkü açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,40 geriledi. Sektörel bazda hareketlilik dikkat çekiyor.

Küresel piyasalarda ise yılın ilk işlem gününde teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir hava hâkim. Yeni yıl tatili nedeniyle işlem hacmi sınırlı kalsa da, önümüzdeki hafta yatırımcıların piyasaya daha güçlü dönmesiyle birlikte hacimde artış bekleniyor.

Borsa İstanbul’da gün içinde endeksin yönü, küresel piyasalardan gelecek sinyaller ve sektör bazlı hareketler doğrultusunda şekillenmeye devam edecek.