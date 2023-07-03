ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesi risk iştahını artırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Kurban Bayramı öncesinde de yükseliş eğilimi taşıyordu.

9 günlük Kurban Bayramı sonrası güne yüzde 1,88 değer kazancı ve 108,12 puan artışla 5.867,23 puandan giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti.

En fazla kazandıran sektör endeksi: Ulaştırma

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,62'yle ulaştırma oldu.

Borsa İstanbul yeni haftaya rekorla başladı

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.900 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeye çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.992,42 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, 5.992,42 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 229,26 puan ve yüzde 3,98 değer kazancıyla 5.988,37 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 53,8 milyar lira

Toplam işlem hacmi 53,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,01 ve holding endeksi yüzde 3,44 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,53 ile ulaştırma oldu.

Gün sonunda 6000 puan aşıldı

Borsa İstanbul'da günün sonunda beklentilerin paralelinde bir gelişme yaşandı. BIST 100 endeksi tarihinde ilk kez 6.000 puan psikolojik direncini aştı.

Bu gelişme, yatırımcı güveninin arttığı şeklinde yorumlanıyor.