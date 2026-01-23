Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puandan tamamlamış ve tarihi bir kapanış gerçekleştirmişti. Bugünkü açılışla birlikte endeksteki yükseliş ivmesinin devam ettiği görüldü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi ise yüzde 0,10 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 1,15 ile madencilik sektöründe yaşanırken, menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi yüzde 0,60 ile en fazla gerileyen sektör oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin görece azalması ve ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğuna işaret eden veriler, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul’da alımların genele yayıldığı ve endeksin güne güçlü başladığı değerlendiriliyor.

ABD yönetiminin ekonomi politikaları ve ülkeden gelen makroekonomik göstergeler, küresel varlık fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, beklentilerin üzerinde açıklanan büyüme verileri piyasalarda olumlu karşılandı. Bu durum, iş gücü piyasasına ilişkin endişelerin de bir miktar azalmasına katkı sağladı.

Öte yandan, piyasalarda bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody’s’in Türkiye değerlendirmeleri yakından takip edilecek. Analistler ayrıca yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve finansal hesaplar raporunun, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, analistler BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puan seviyelerini direnç, 12.700 ve 12.600 puan seviyelerini ise destek noktaları olarak gösteriyor.