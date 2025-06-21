İstanbul Güngören'de boş bir araziye terk edilen 3 aylık erkek bebek, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından koruma altına alındı. Olay, Mareşal Çakmak Mahallesi Çiftçi Sokak'ta meydana geldi.

Battaniyeye sarılı halde boş arazide bırakılmış bir bebek olduğunu gören mahalle sakinleri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk kontrollerin ardından bebeği güvenli bir şekilde koruma altına aldı.

Mahalle sakinlerinden Volkan Erşahin, olayın ardından yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Polis ve sağlık ekipleri hızla geldi. Kadını gören bazı kişiler bebeğin altını değiştirdiğini düşünmüş, o yüzden başta müdahale etmemişler. Bebeğin sağlık durumu gayet iyiydi. Kadınlar süt verip bebeği doyurdu, üşüdüğü için üzeri örtüldü.”

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bebeği araziye bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.