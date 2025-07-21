61 yaşındaki bir adam, boynundaki yaklaşık 9 kilogram ağırlığındaki metal zincirle izinsiz şekilde MR odasına girdi. Güçlü manyetik alanın etkisiyle makineye doğru çekilerek ağır şekilde yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Westbury kasabasında meydana gelen olayda, polis yetkilileri, cihazın çalıştığı sırada adamın odaya girdiğini ve manyetik alanın etkisiyle makineye doğru çekildiğini açıkladı. Zincirin spor amaçlı kullanıldığı belirtildi.

Nassau İlçe Polis Departmanı, "Metal bir zincir taşıyan mağdur, MR cihazına çekilmesi sonucu tıbbi müdahaleye alındı ancak ertesi gün yaşamını yitirdi." açıklamasını yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MR Cihazlarında Metal Uyarısı: Hayati Risk!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), MR cihazlarının güçlü manyetik alanları nedeniyle üzerinde metal bulunan kişilerin cihazlara yaklaşmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Metal nesneler manyetik alana kapılıp ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabiliyor.

Benzer trajik bir olay 2001 yılında yaşanmış; 6 yaşındaki bir çocuk, MR odasında manyetik gücüne kapılan oksijen tüpünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Önemli Hatırlatma:

MR çekimi öncesinde hastaların üzerindeki tüm metal eşyaları çıkarması ve sağlık görevlilerinin güvenlik prosedürlerini titizlikle uygulaması hayati önem taşıyor.