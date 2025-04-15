Dün 65,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 artarak 64,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,44 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi artışta, ABD yönetiminin ticaret tarifelerini ertelemesi ve dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de petrol talebinin toparlandığına işaret eden veriler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikası kapsamında attığı adımlar yatırımcıların talep iştahını törpülerken, ülkelerin müzakere arayışlarına yönelik haber akışı ve karşılıklılık esaslı tarifelerin bazı teknoloji ürünlerine uygulanmayacağının açıklanması piyasa oyuncularının petrol talebine yönelik endişelerini hafifleterek fiyatları destekliyor.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, tarifeler konusunda fikrinin değişmeyeceğini ama esnek olabileceğini, kimseyi incitmek istemediğini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de tarife müzakerelerinde çok iyi anlaşma teklifleri aldıklarına değinerek, ABD'nin bu yıl "yüzde 100 ihtimalle resesyona girmeyeceğini" dile getirdi.

ABD'de resesyon endişelerinin hafiflemesi, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinin talep görünümünü olumlu yönde etkileyerek fiyatları artırıyor.

Çin'in petrol ithalatında toparlanmaya işaret eden veriler de ülkede talebin arttığı öngörülerini güçlendirerek fiyatları destekliyor.

Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin dün açıkladığı verilere göre, ülkenin ham petrol ithalatı martta günlük 12 milyon varili aşarak, Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Bu artışın, yılın başında ABD yaptırımları nedeniyle düşen İran ve Rus petrol akışlarının toparlanmasından kaynaklandığı belirtildi.

Verilere göre, martta toplam 51,41 milyon metrik ton ham petrol ithal eden Çin'in, yılın ilk iki ayındaki toplam ham petrol ithalatı ise 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 5 azaldı.

Bunun yanı sıra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretiminin düştüğüne ilişkin veri akışı da piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek fiyatları yukarı çekiyor.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun ham petrol üretimi, martta bir önceki aya göre günlük 78 bin varil azalarak 26 milyon 776 bin varile geriledi. Bu dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 37 bin varil düşüşle 41 milyon 20 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 69,20 doların direnç, 60,22 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.