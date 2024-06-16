Kahramanmaraş'ta Eğitim Sektöründe Öncü Olan Bridge English Academy, Öğrencilerin Dil Becerilerini geliştirerek gerçek Dünya Deneyimlerinde İngilizce Konuşmalarını Sağlıyor.

Bridge English Academy Yabancı Dil Kursu, İngilizce eğitimlerindeki, kurlarını tamamlayan öğrencileri için Sertifika Töreni düzenledi.

Açık Sahne Akademisi Çok Sesli Korosu'nun muhteşem konseri ile başlayan törende Veliler, koronun büyüleyici performansıyla keyifli vakit geçirdi.

Sertifika töreninde öğrenciler tek tek sahneye çağırılarak sertifikalarını aldılar ve öğretmenleriyle birlikte hatıra fotoğrafını çektirerek sevinçlerini paylaştı.

KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tekgül, Bu denli nitelikli kurumlarla keyifli iş birliği yapmak bizim için mutluluk verici dedi.

Bridge English Academy İşletme Sahibi Hasan Tekin, 1 Yılın emeğini çok güzel bir konserle taçlandırarak sertifika törenimizi gerçekleştirdik ifadelerini kaydetti.