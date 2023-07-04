9 Günlük Kurban Bayramı Boyunca İhtiyaç Sahibi Aileleri Belirleyerek Eksiklerini Karşılayan Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Binlerce Depremzedenin Yüzünde Tebessüm Oldu.

Yardımlar Kapsamında Her Bayramda Olduğu Gibi Bu Bayramda Da Binlerce Kişiye Ulaşarak Gıdadan Giyime Birçok Alanda İhtiyaç Sahiplerini Yalnız Bırakmadı.

Konu İle İlgili Açıklamalarda Bulunan Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik Her Bayram Olduğu Gibi Bu Bayramda Da Şehrin En Ücra Köşelerine Kadar Ulaşmaya Çalıştıklarını İfade Etti.