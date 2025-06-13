Lavabo Açıcı İçen Çocuğun Yaşam Mücadelesi

Olay, Şanlıurfa’da yaşandı. Henüz 3 yaşındayken evde oynarken lavabo açıcı içen Şehed Muhammed, ailesi tarafından Harran Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Boleken tarafından muayene edilen küçük çocuğun yemek borusunda ciddi hasar tespit edildi.

İki Yıl Ağzından Su Bile İçemedi

Prof. Dr. Boleken, çocuğun uzun süre yoğun bakımda kaldığını ve yemek borusundaki yanık nedeniyle aylarca ağızdan hiçbir şekilde beslenemediğini belirtti. Her ay yemek borusu genişletme işlemi yapıldığını ancak sonuç alınamadığını ifade eden Boleken, “Zamanla yalnızca karın duvarına yerleştirilen mide tüpüyle beslenebildi. Bu çocuk, tam iki yıl boyunca ağzından su bile içemedi.” dedi.

Mide Dokusundan Yeni Yemek Borusu Yapıldı

Durumu kritik olan Şehed Muhammed’e mide dokusundan yeni bir yemek borusu yapıldı. Zorlu ve multidisipliner bir ameliyat süreci sonunda çocuk yeniden ağız yoluyla beslenmeye başladı. Ameliyat, çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi ve genel cerrahi ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Göğüs Cerrahisinden Prof. Dr. Atalay Şahin, Genel Cerrahiden Prof. Dr. Faik Tatlı ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Kahveci sürece önemli katkılar sundu.

“Bu Bir Ekip Başarısıdır”

Prof. Dr. Mehmet Emin Boleken, ameliyatın başarıyla sonuçlanmasında tüm sağlık ekibinin büyük emeği olduğunu vurgulayarak, “Anestezi, hemşirelik, yoğun bakım ve diyetisyen ekiplerinin desteğiyle bu başarıya ulaştık. Bu tür kompleks vakalarda ekip çalışması hayati önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

Harran Üniversitesi Hastanesi Bölgenin Sağlık Üssü Olma Yolunda

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu örnek olay bize gösterdi ki çocuk sağlığında en etkili yöntem önlemedir. Toplumda çocuk güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak en büyük önceliğimiz. Bu tür multidisipliner yaklaşımlar sayesinde çocuklarımızın hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz. Harran Üniversitesi Hastanesi olarak bölgenin sağlık üssü olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.”