Hollywood'un en ünlü yüzlerinden biri olan Ryan Gosling; Barbie, The Notebook ve Blade Runner 2049 gibi gişe rekorları kıran filmleriyle tanınıyor.

Ancak Rossling'in zirvede olduğu bir şey daha var: İnternette arama yapılabilecek en tehlikeli isim!

Güvenlik şirketi McAfee Labs tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Gosling'in adının dolandırıcılar tarafından en çok kötü amaçlı yazılım veya riskli siteler oluşturmak için kullanıldığını gösteriyor.

Bulgular; Emily Blunt , Jennifer Lopez veya Zendaya'yı aramanın da sizi çevrimiçi arama yaparken riskli sitelere yönlendirebileceğini söylüyor.

Artan popülerlik, dolandırıcıları da harekete geçiriyor

Araştırmacılar, Gosling'in Barbie filmindeki rolü sayesinde kendisini zirvede bulduğunu öne sürüyor.

McAfee, "Barbie ve Ryan Gosling ile ilgili dolandırıcılıkların miktarı gibi, onun popülaritesi de filmin vizyona girmesinden sonra hızla arttı." dedi.

Aktris Emily Blunt da Oppenheimer'da rol alarak popüler olmuştu. McAfee Labs'e göre Gosling gibi onun rolü de tüketiciler ve siber suçlular nezdindeki popülerliğini artırdı.

Bu arada, bazı spor yıldızlarının ve sporcuların riskli isimlere sahip olduğu da tespit edildi; Lionel Messi 18. sırada yer alırken, onu 19. sırada Tom Brady ve 22. sırada Travis Kelce takip ediyor.

McAfee'nin Baş Teknoloji Sorumlusu.Steve Grobma, konuyla ilgili şöyle konuştu: