Kahramanmaraş’ın sıcak atmosferi ve tarihi dokusu her yıl çok sayıda turisti ağırlarken, şehirde yaşayan vatandaşlar da yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planları yapmaya başladı.

Aksu Haber ekibi olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara “Bu yaz tatil planınız var mı?” sorusunu yönelttik. Mikrofonumuza konuşan vatandaşlardan bazıları, mevcut ekonomik şartları göz önünde bulundurarak bu yıl için tatil planı yapamadıklarını belirtti.

Bazı vatandaşlar ise imkânları doğrultusunda farklı şehirlerde ya da sahil bölgelerinde tatil yapmayı düşündüklerini ifade etti.

Ortak görüş ise yaz aylarında kısa da olsa dinlenmenin hem fiziksel hem de zihinsel açıdan önemli olduğu yönündeydi. Vatandaşlar, imkânı olan herkesin bir nebze de olsa şehirden uzaklaşarak tatil yapmasını tavsiye etti.