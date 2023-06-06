Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. Fiyatları tespit ederken çiftçimizin üretime devam etmesinin yanında maliyetler, iç ve dış piyasa gelişmeleri ile ilgili gıda güvenliği için ihtiyaç olan stokların oluşturulmasını dikkate aldık. TMO'nun alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak Bakanlığımız tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına 1000 lira, arpa için ton başına 500 lira hububat üretim primi destek olarak verilecek. Bu rakamlarla üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hasat döneminin ve açıkladıkları alım fiyatlarının çiftçilere hayırlı olmasını diledi.