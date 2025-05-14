Bugün Kahramanmaraş’ta Hava Nasıl?

15 Mayıs Perşembe günü Kahramanmaraş’ta hava durumu çoğunlukla güneşli olmakla birlikte öğle saatlerinden sonra bölgesel sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde en yüksek 24°C, gece ise 11°C civarında seyredecek.

Yağış Uyarısı!

Meteoroloji yetkilileri, öğleden sonra yerel ve kısa süreli yağmur geçişleri olabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle dış mekânda çalışacaklar ve seyahat edecekler için şemsiye bulundurulması tavsiye ediliyor.

Rüzgar ve Nem Durumu

Rüzgar, kuzeydoğu yönünden orta kuvvette esecek ve gün boyunca zaman zaman serinlik hissi oluşturabilir. Nem oranı ise %50 ila %70 arasında değişecek. Bu durum bazı bölgelerde hafif nemli bir hava hissine yol açabilir.

Günün Önerisi

Bugün Kahramanmaraş’ta dışarı çıkacak vatandaşlar, sabah saatlerini güneşli ve sakin bir hava eşliğinde geçirebilir. Ancak öğleden sonra ani yağışlara karşı dikkatli olunmalı.

Haftalık Hava Durumu Özeti

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş’ta hava sıcaklıklarının hızla artması ve hafta sonu itibarıyla 30°C üzerine çıkması bekleniyor. Yağış ihtimali düşerken, yaz havası kendini göstermeye başlayacak.