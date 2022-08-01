4 milyar 671 milyon liraya mal olan ve 80 kilometrelik yolu 64 kilometreye, seyahat süresini de 80 dakikadan 41 dakikaya düşüren Edebiyat Yolu, 7 Kasım 2020’de ulaşıma açıldı.

11 çift tüp tünel, 2 viyadük, 3 köprü ve 6 köprülü kavşakla ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkaran Kahramanmaraş-Göksun karayolunu, açıldığı günden bugüne kadar kullanan araç sayısı 4 milyon 528 bin oldu.



Edebiyatçıların isimleri yaşatılıyor

Güneydoğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan, tünel ve viyadüklere Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına eşsiz katkılarda bulunan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Akif İnan, Alaeddin Özdenören, Ali Kutlay ile Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimleri verildi.