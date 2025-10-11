2026 FIFA Dünya Kupası yolunda A Milli Futbol Takımımız, kader maçına çıkıyor! Gruptaki üçüncü maçında 11 Ekim Cumartesi akşamı Bulgaristan deplasmanında sahaya çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, hem moral hem de puan peşinde!

İlk maçta Gürcistan’ı 3-2 yenerek umut veren milliler, ikinci maçta İspanya karşısında alınan 6-0’lık şok mağlubiyetin ardından bu kez telafi peşinde. Bu karşılaşma, A Milli Takım’ın E Grubu’ndaki üst sıralara tırmanması için kritik öneme sahip. Rakip Bulgaristan evinde güçlü, ancak milliler galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, gruptaki üçüncü maçında 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan’la karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, önceki maçlarda Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup ederken, İspanya karşısında ise sahadan 6-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Ay yıldızlılar deplasmanda tekrar Bulgaristan’la karşılaşacak. Peki kritik karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bulgaristan-Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri maçı 11 Ekim Cumartesi TSİ ile 21:45'te başlayacak. Mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda Exxen dijital platformundan da izlenebilecek.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim Cumartesi maç takvimi:

E GRUBU

21.45 Bulgaristan-Türkiye

21.45 İspanya-Gürcistan

F GRUBU

19.00 Macaristan-Ermenistan

21.45 Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti

I GRUBU

19.00 Norveç-İsrail

21.45 Estonya-İtalya

K GRUBU