2026 FIFA Dünya Kupası yolunda A Milli Futbol Takımımız, kader maçına çıkıyor! Gruptaki üçüncü maçında 11 Ekim Cumartesi akşamı Bulgaristan deplasmanında sahaya çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, hem moral hem de puan peşinde!
İlk maçta Gürcistan’ı 3-2 yenerek umut veren milliler, ikinci maçta İspanya karşısında alınan 6-0’lık şok mağlubiyetin ardından bu kez telafi peşinde. Bu karşılaşma, A Milli Takım’ın E Grubu’ndaki üst sıralara tırmanması için kritik öneme sahip. Rakip Bulgaristan evinde güçlü, ancak milliler galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, gruptaki üçüncü maçında 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan’la karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, önceki maçlarda Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup ederken, İspanya karşısında ise sahadan 6-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Ay yıldızlılar deplasmanda tekrar Bulgaristan’la karşılaşacak. Peki kritik karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan
18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye
BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Bulgaristan-Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri maçı 11 Ekim Cumartesi TSİ ile 21:45'te başlayacak. Mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda Exxen dijital platformundan da izlenebilecek.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim Cumartesi maç takvimi:
E GRUBU
- 21.45 Bulgaristan-Türkiye
- 21.45 İspanya-Gürcistan
F GRUBU
- 19.00 Macaristan-Ermenistan
- 21.45 Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti
I GRUBU
- 19.00 Norveç-İsrail
- 21.45 Estonya-İtalya
K GRUBU
- 16.00 Letonya-Andorra
- 21.45 Sırbistan-Arnavutluk