Kahramanmaraş’ta 15 Haziran 2025 Cumartesi günü hava nasıl olacak? Meteoroloji tahminlerine göre şehirde gün boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcak hava etkisini artıracak. Dışarıda vakit geçirecek vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Saatlik Kahramanmaraş Hava Durumu (Cumartesi - 15 Haziran)

09.00 – 12.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 33°C

12.00 – 15.00: Hava sıcak, sıcaklık 35°C

15.00 – 18.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 29°C

18.00 – 21.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 23°C

21.00 – 24.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 21°C

Günlük Değerlendirme

Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 35 dereceye kadar yükselecek. Bu saatlerde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunmalı, açık alanda çalışanlar ve yaşlılar mümkün olduğunca gölgede kalmalı. Akşam saatlerinde ise hava kademeli olarak serinleyecek.