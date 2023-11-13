KYK burs başvuru sonuçları için beklenen açıklama geldi. Ekim ayı içerisinde başvuruların alındığı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden adayların erişimine açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak KYK burs sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler GSB'den yapılacak olan açıklamaya çevrilmişti. Beklenen açıklama az önce geldi. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Her yıl binlerce adayın başvuru yaptığı KYK burs başvuruları için bu yıl 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınmıştı. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklandığını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu

KYK BURS BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?

KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Adaylar sorgulama işlemlerini TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girdikten sonra sorgulayabiliyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI