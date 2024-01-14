İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Değirmenönü Mahallesi'nde bir alanda horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Horoz dövüştürülen çadırlara farklı birimlerden çok sayıda polisin katılımıyla baskın yapıldı.

Karşılarında polisi gören bazı kişiler kaçarken, bazıları horoz dövüşü yaptırmadıklarını, mangal partisi için toplandıklarını iddia etti.

Operasyonda ekipler, çadırlarda ve park halindeki araçlarda arama yaptı.

Alandaki horozları koruma altına alan ekipler, horoz sahibi M.G. ile dövüşü organize ettiği öne sürülen M.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında, hayvana eziyet etme ve kumar oynanması için yer sağlama suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.