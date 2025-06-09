İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde perşembe gününden beri ulaşılamayan Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları sürüyor.

Koçak'ı arama çalışmaları, AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, AKUT, BAKUT, HAYRAT, İBAG, MAG AME, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi AKE, NAK, UMKE, ANDA, İHH, KUMDAK ve Akıncılar'dan oluşan 133 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Bot, 4 dron, 4 arama köpeği ve 29 araçla Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak Koçak'a ait ize ulaşmaya çalışıyor.

Perşembe günü ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Burak Koçak için arama çalışmaları başlatılmıştı.